Con la finalidad de fortalecer las tradiciones de cada región y preservar la identidad cultural de los municipios de la entidad, este 20 y 21 de agosto, la Región Bajío llegará a Casa Michoacán, de 12:00 a 17:00 horas, con el respaldo del Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Cultura (Secum) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Con la representación de los municipios de La Piedad, Churintzio, Tanhuato, Numarán y Yurécuaro, la Región Bajío deleitará el paladar de los asistentes con birria y carnitas, así como los platillos preparados a base de maíz como tamales, gorditas, pozole, tacos dorados, corundas y enchiladas, además de postres elaborados por jóvenes de casas de asistencia del DIF Michoacán.

El programa artístico cuenta con la participación del Ballet Folklórico Manandurhani de La Piedad, el Ballet México Internacional de Yurécuaro, Ballet Ollin Citlali de la Casa de la Cultura Tona-tiuh, de Tanhuato; los Ballets Infantil y Juvenil Chureni de Churintzio, la participación del grupo de música tradicional “Huriata”, además del arte musical de Churintzio.

El acceso es totalmente gratuito y los visitantes podrán participar en los recorridos guiados por la que fuera la casa de los ex gobernadores, en donde además habrá actividades para niñas, niños y toda la familia como el Gráfico-Móvil y la Ludoteca. También habrá exposiciones de la colección del Museo de Arte Contemporáneo, así como la de indumentaria; The New Banqueter y Luis Rodríguez Naranjo mantendrán una exposición de cuadros antiguos y óleo.

Con esta acción, el Gobierno de Michoacán continúa trabajando para establecer Casa Michoacán como un espacio plural e intercultural para el intercambio cultural local, nacional e internacional, como parte de las acciones incluidas en el Plan de Desarrollo 2021-2027.

Casa Michoacán se ubica en Periférico Paseo de la República 1500, colonia Alberto Oviedo Mota, en Morelia, Michoacán.