Un segundo amparo, promoverá el Sindicato de Trabajadores Descentralizados de los Servicios de Salud en Michoacán (STDSSM) ante el convenio firmado del IMSS Bienestar que ante la desinformación dejó en “incertidumbre” a sus trabajadores, informó la secretaria general del sindicato, Guadalupe Pichardo Escobedo.

En rueda de prensa, la líder de este sindicato explicó que no se emitió información, ni las reglas de operación del programa en el que estarán involucrados los trabajadores de salud, por lo que temen por que se modifiquen sus prestaciones impactando en su antigüedad, principalmente.

Acotó que desde el pasado mes de febrero promovieron un amparo para obtener la información al respecto para tener conocimiento y poder defender la “estabilidad laboral”, ganando el amparo en el pasado mes de abril.

Por ello, obtuvieron datos, por los cuales promoverán un segundo amparo con la intención de no perder ninguna de las prestaciones y antigüedad, no obstante refirió que cada trabajador interesado deberá firmar el documento, ya que ante los cambios en las leyes, no podrán emitir un amparo colectivo.

Finalmente, aseveró que existe confianza para con el gobierno del estado, pero mencionó que buscan tener claridad en los procesos.