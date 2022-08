Luego de los hechos violentos que se registraron en Baja California durante el viernes, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez mediante un video subido a sus redes sociales le pidió a los criminales que actúen solo contra “quienes no les pagaron lo que les deben” y no contra inocentes.

De esta forma la alcaldesa de extracción morenista solicitó a la delincuencia organizada que ha provocado el terror entre la población, que le cobren a quienes les deben y no ataquen a las familias y ciudadanos que trabajan.

Les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan.