Desde todos los espacios y en todas las trincheras siempre es propositiva la lectura que tiene el Senador Ricardo Monreal en los temas dominantes de la agenda pública.

Ésa es siempre la postura positiva del coordinador de los senadores de Morena puesto que, sus virtudes y visión política, continúan trascendiendo ya que hay una identidad con la misma población civil al ofrecer un conocimiento de causa donde el entorno político necesita de una reflexión que, a todas luces, es completamente atinada en un universo en que la reconciliación, el diálogo y la unidad, son indispensables para alcanzar la esencia, especialmente de un movimiento denominado de izquierda.

En ese contexto, fue sumamente interesante leer el artículo que publicó ayer el Senador Ricardo Monreal en un medio internacional.

Se necesita leerlo porque profundiza todas aquellas circunstancias que, hoy en día, giran en torno al partido que ganó la presidencia de la República en 2018 y, del cual, el zacatecano es pieza clave desde su nacimiento hasta su desarrollo en que acapara la atención dado lo que vive en la actualidad, y de lo que requiere para fortalecer sus raíces puesto que es inocultable lo que acontece después de que, el ahora presidente Obrador, dejara la dirigencia nacional.

Y los fragmentos dan respuestas a las preguntas que muchos simpatizantes del movimiento han puesto sobre la mesa ya que, el punto de apoyo del partido, es la propia base social quienes alimentan y nutren su vida institucional; por ello, se necesita una reflexión amplia así como lo realiza Ricardo Monreal quien convoca una y otra vez a la reconciliación y unidad en un terreno que- claramente- requiere de abrir los espacios de participación ciudadana ya que de ahí mismo se desprende la democracia en el seno partidista.

Esas cualidades de Ricardo Monreal, a través de su narrativa, siempre valen la pena leerlas porque su significado muestran una radiografía completa de lo que acontece.

Aunque lo más importante de ello, son las fronteras que ha traspasado el coordinador de los Senadores de Morena ya que en los medios de comunicación nacional es frecuente encontrar colaboraciones, columnas, artículos e incluso ensayos del senador Ricardo Monreal Ávila; pero ahora el legislador amplía sus horizontes y publica un serio análisis del Movimiento de Regeneración Nacional, ni más ni menos que en el Washington Post.

Es el Washington Post uno de los líderes de opinión en el mundo, como bien pueden serlo el Times de Londres, el Prada de Rusia y por no dejar, el Granma de La Habana; Junto con el New York Times, el Post compite con los diarios de mayor prestigio en la capital de los Estados Unidos; quizá esté a su nivel The Wall Street Jornal, pues su influencia es harta en el sector financiero mundial.

En su presentación, el Washington Post puntualiza que Ricardo Monreal Ávila es presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador Parlamentario del Partido Morena en el Senado de la República en México. Es miembro fundador del partido.

El contenido de la colaboración de Monreal Ávila en el prestigioso diario estadounidense no tiene desperdicio, pues señala que el Movimiento de Regeneración Nacional está siendo víctima de sus victorias. “En un inicio, su naturaleza de asociación civil nos alejó de la desconfianza que cubría a todo el sistema de partidos nacionales”.

“Mutar a la figura de instituto político, incluso a la de movimiento – partido, siempre fue una tarea compleja, pues implicaba formar parte de una estructura que, por sí misma, estaba desprestigiada”. Comenta Monreal en su colaboración.

Aun así, el partido contó con el apoyo popular, abriendo la oportunidad de consolidarse como un parteaguas en la vida política del país. Hoy no solo tiene la presidencia, sino 21 de las 32 entidades federativas, dice Monreal, de acuerdo con las elecciones estatales.

Sin embargo, Monreal Ávila no deja de mencionar que, desde que el ahora presidente, Andrés Manuel López Obrador dejó la dirigencia del partido para contender en las elecciones de 2018, “Morena no ha sido capaz de instalar mecanismos de renovación y selección de dirigentes que verdaderamente se puedan catalogar como democráticos”.