La madre de Diego Urik “N” imputado por presuntamente cometer el feminicidio de Jessica González Villaseñor, Anahí, testificó en audiencia de Juicio Oral en donde aseveró que supuestamente no se le informó desde un inicio que tenía la posibilidad de abstenerse de declarar.

En la audiencia del Poder Judicial realizada este martes, la testigo aseveró que en su momento tuvo la percepción de que fue “obligada” por su abogado defensor en quien confió al inicio del proceso jurídico y habría sido recomendado.

Me decían que si no declaraba me iban a poner cargos también por encubrimiento, por lo que tuve miedo, son gente que impone y tenía miedo”, reiterando que su declaración habría sido “involuntaria.