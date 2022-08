El equipo médico del Parque Zoológico “Benito Juárez” ha realizado un trabajo integral con los felinos rescatados del Ajusco para mantenerlos estables y mejorar su calidad de vida.

El jefe de la Unidad Operativa de Atención a Mamíferos, Izmir Solís Quezada, informó que los ejemplares provenientes de Black Jaguar-White Tiger se encuentran más adaptados a las instalaciones del Zoológico y su estado de salud es más estable.

Mencionó que poco a poco se habitúan a las condiciones y a las instalaciones del Zoológico. “Cada vez nos tienen más confianza, hemos podido interactuar con ellos, lo que nos permite apreciarlos de cerca y conocerlos mejor, además de poder acceder a ellos para algunas cuestiones de entrenamiento y cuidados médicos”.

Sobre la hembra de tigre de bengala, Solís Quezada indicó que “es la menos adaptada a nuestro recinto, tiene problemas de tipo conductual, muy seguramente por el maltrato que sufrió en las instalaciones de donde proviene”.

En cuanto a su alimentación, dijo que llevan una dieta y suplementación específica, de acuerdo a su peso y estado de salud. Añadió que están más estables, sin los problemas de deshidratación que llegaron, pero se mantienen los trastornos metabólicos los cuales tardarán meses en corregir.

“Las enfermedades metabólicas con las que llegaron son padecimientos que son tardados de tratar o corregir, por lo que todavía no se pueden dar de alta. Son procesos de meses, algunos de ellos no son corregibles y les tocará vivir con ellos; nosotros como médicos solamente podremos aportar calidad de vida y un tratamiento adecuado para que su padecimiento no avance”, señaló.

Indicó que el león macho que presentaba un cuadro de neumonía, ya fue dado de alta de este padecimiento; come y bebe de manera adecuada, pero continúa con suplementación, ya que tiene anemia.

Continúa en recuperación tigre baleado

Por otro lado, también habló del tigre de bengala macho que recibió un disparo de arma de fuego en un predio particular en Morelia. Solís Quezada mencionó que es un ejemplar con problemas de comportamiento muy severos que aún no se adapta a las instalaciones del parque.

Añadió que el ejemplar está en un régimen nutricional, toda vez que presenta sobrepeso y que continúa con tratamiento de analgesia y antibioterapia ya que sus heridas aún no sanan.