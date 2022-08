Con el propósito de consolidar a Morelia como una Administración incluyente, que garantice el acceso y goce de los derechos humanos de todas las personas por igual, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar encabezó el arranque de la conferencia “Morelia un gobierno incluyente”, a la que asistieron todas y todos los funcionarios y servidores públicos municipales, los integrantes de colectivos de personas con discapacidad y público en general.

Durante la inauguración de dicha charla, el alcalde aseguró, “durante mi administración vamos a seguir mejorando nuestra ciudad, nuestra cultura y nuestra sociedad; queremos no solamente dar una conferencia, queremos de manera transversal empezar a cambiar nuestra cultura para que todos los funcionarios que estamos dentro de esta administración estemos pensando en todo lo que hacemos, en la inclusión para que podamos ver desde la proyección qué es lo que más urge”.

Explicó que se trata de hacer conciencia a través de la capacitación y que en el municipio en todas las áreas haya personas que ayuden a la administración a pensar cómo se deben hacer las cosas, qué es lo correcto hacer para que en todos los lugares de Morelia se cuente con un espacio de inclusión o para que todas las políticas de la administración sean incluyentes, pues el éxito de los programas y el brillo es la suma de todos.

“A mí me da mucho gusto, mucho gusto que cuando voy a ver la limpieza de los camellones de los parques ver que hay un grupo muy importante de personas sordas trabajando y me da mucho gusto que voy a las áreas y encontramos a personas con alguna discapacidad, también eso es lo que tenemos que estar pensando, en cómo les damos la oportunidad y cómo les damos las facilidades para incluirlos en nuestra sociedad y que nos estén recordando todo el tiempo que todo lo que hagamos tiene que ser de manera inclusiva”, subrayó.

Al respecto dijo que no se pueden quedar atrás, porque se busca que Morelia sea una ciudad visionaria que dé ese brinco para ponerse a la vanguardia, para ello se tiene que trabajar con constancia y de manera transversal, que todos estén pensando en la inclusión, “que no haya una calle que construyamos que no tenga banquetas y que esa banqueta tenga rampas con dimensiones especiales para todas las personas, que pensemos en el medio ambiente, que no construyamos calles sin banquetas, sin rampas y sin árboles eso es algo que tenemos que ir permeando en nuestra administración en nuestro gobierno”.

Agregó que una característica de su administración es que están trabajando en equipo y no de manera aislada, pues hoy en cualquier acción se puede observar a más de dos o tres secretarios trabajando en conjunto para resolver un mismo tema, en el tema de la inclusión aseguró que tienen que estar absolutamente todos y trabajando de manera coordinada.

Por su parte Miguel Almanza Sánchez, quien es trabajador de la Secretaría de Bien Común y Política Social del gobierno de Morelia, dijo que hoy en día debe ser una prioridad que el alcalde y sus compañeros reconozcan lo que necesitan los morelianos con alguna discapacidad y los felicitó por ello “esperamos que se vengan cambios profundos en nuestra sociedad y muy específicamente en el servicio público, entiendo qué es un proceso y ha habido un esfuerzo para que mis colegas y amigos aprendan la lengua de señas mexicana, felicidades a todos por su empeño y dedicación”, concluyó.