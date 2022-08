Con más apoyo al deporte, Morelia Brilla durante el primer año de la administración del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar pues ha respaldado el trabajo que realiza el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide), en favor de los atletas del municipio en desarrollo y alta competencia.

Es así que el gobierno municipal felicita a la deportista moreliana Monserrat Zavala Cahue quien llevó el nombre de Morelia a lo más alto del podio al convertirse en campeona del Red Bull BC One Austin 2022 dentro de la disciplina de breaking, celebrado en la Unión Americana, al vencer en la Gran Final a la representante de San Diego, Blondie, en la categoría B-Girl Abierta.

Con la mente puesta en comenzar el sueño olímpico rumbo a París 2024, la doble medallista de oro en las categorías 1 vs 1 B-Girl y Mixtos, durante los Juegos Nacionales Conade 2022, dijo “para mí siempre había sido un sueño pisar un escenario de un Red Bull, y ahora haber podido ganar es como estar soñando despierta. Me siento muy agradecida, muy feliz y muy motivada, me hace pensar que todo sacrificio sigue valiendo la pena”, señaló emocionada la también estudiante de Ingeniería Biomecánica de la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM).

Ante ello el presidente refrenda su compromiso con todas y todos los atletas como Zavala Cahue quien se impuso a la californiana Blondie, en la Gran Final de la categoría 1 vs 1 B-Girl Abierta, en quien ahora continuará su preparación rumbo a la Final de USA Red Bull BC One, con sede en Los Ángeles, el próximo 17 de septiembre de 2022.