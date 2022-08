Una adolescente de 17 años de edad perdió la vida ahogada, en el cráter volcánico “La Alberca”, en este municipio de Tacámbaro. Según se supo en la cobertura periodística.

La menor junto con su familia llegó a pasar un día de esparcimiento en dicho paraje turístico, cuando en un momento determinado se metió a nadar, al paso de los minutos ya no logró zambullirse y al percatarse sus conocidos ingresaron para auxiliarla.

Fue así que la jovencita fue sacada del agua, donde los civiles intentaron reanimarla, al tiempo que solicitaron apoyo al servicio de emergencias.

Al notar que la susodicha no reaccionaba, sus seres queridos la subieron a un auto particular con la intención de trasladarla a un hospital, en el trayecto fueron interceptados por paramédicos de Protección Civil, los cuales revisaron a la paciente y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Hasta el sitio se movilizaron elementos de la Guardia Civil, mismos que resguardaron el área y más tarde los agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado se hicieron cargo de emprender las correspondientes averiguaciones. De la ahora occisa no fue revelada su identidad.