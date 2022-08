El mal estado en el que se encuentran algunas calles en la colonia Felipe Carrillo Puerto han hecho que vecinos se confronten dado que un grupo exige su reparación inmediata mientras que otros por considerar que la reparación no se haría conforme a los materiales solicitados, han decidido detener los trabajos que ya se encontraba ejecutando el Ayuntamiento de Morelia.

“Queremos que se arregle la vialidad, no importa con qué materiales, simplemente que esté en buenas condiciones” han expresado vecinos que urgen la reparación de la calle Benemérito de Yucatán.

Prácticamente los vecinos en contra exigen que la reparación se realice con concreto hidráulico, el cual se contempló en la inversión de 10 millones de pesos para rehabilitar la vialidad y no con pavimento asfáltico, material con el que se llevaba a cabo la reparación.

Los vecinos que hoy se manifestaron en el sitio aseguran que quienes se oponen a la rehabilitación vial no viven en la calle dañada, sino en otras colindantes, por lo que no son afectados directamente, motivo por el cual no es de urgencia la reparación de la misma.

Cabe señalar que el concreto hidráulico tiene una vida útil promedio de 30 años, y el pavimento asfáltico, de tres a seis años, aunque con mantenimiento es posible extenderla varios años.