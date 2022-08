En Michoacán existe una sobresaturación del servicio de taxi, debido a que el 75 por ciento del total de las concesiones del transporte público en el estado corresponden a taxistas, indicó el titular de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (Cocotra), Antonio Godoy González Vélez.

En entrevista, el funcionario refirió que pese a que se tiene esta situación en todo el estado se tiene un mayor énfasis en la Cañada de los 11 Pueblos, la región Tierra Caliente y Morelia.

Explicó que los operativos que realizan no están enfocados a las plataformas digitales, ya que la ley no prevé esta situación, no obstante, si están en constante revisión de las irregularidades que se puedan identificar en el servicio del transporte público.

González Vélez expuso que los servicios de taxi colectivo como los que prestan servicio Morelia- Pátzcuaro y Morelia- Quiroga no están previstos en la ley lo que representa prácticas irregulares.

Por lo que informó que quienes oferten el servicio podrían caer en sanciones que llegan hasta las 100 Unidades de Medida (UMA).