El presidente Andrés Manuel López Obrador, propuso una “tregua mundial” de cinco años para enfrentar la crisis económica.

“La postura de nuestro país es que no haya guerras, que se eviten las confrontaciones bélicas. (Se debe buscar) una tregua de cuando menos cinco años para poder enfrentar la crisis que afecta a los pueblos, una tregua que cese la guerra, la confrontación, las provocaciones, que las cosas queden como están, una vez que se detengan los enfrentamientos”, señaló.

“Y que en cinco años se haga una revisión, pero que todos hagamos un compromiso de no a la confrontación, las guerras bélicas, pero tampoco guerras comerciales porque esto nos afecta a todos, primero fue la pandemia, luego la guerra de Rusia con Ucrania, luego estas tensiones con Taiwan”, puntualizó.

“Parece utópico, pero eso es lo que se necesita, no lo otro, imagínense si hay represalias en Asia y se afecta el comercio, se desata una especie de guerra comercial, cómo vamos a enfrentar eso, a todos nos perjudica”, enfatizó.

El mandatario mexicano aseveró que todos los países tienen problemas “por falta de crecimiento de las economías, cada vez hay más pobreza, hay inflación mundial”,

“¿Qué tenemos que hacer? Impulsar las actividades productivas, crear empleos, atender a los pobres y buscar la cooperación para el desarrollo, no a las confrontaciones, no a las guerras, no queremos hegemonías”, subrayó.