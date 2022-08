La doble medallista de oro en breaking, en los Juegos Nacionales Conade 2022, Monserrat Zavala, inició su camino a los Juegos Olímpicos París 2024, al participar en el Red Bull Bc One All Star Tour, a celebrarse del 04 al 08 de agosto en Austin, Texas, Estados Unidos, una competencia puntuable rumbo a la justa de carácter internacional.

Al respecto el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar deseó y auguró éxito en dicha competencia, y refrendó su respaldo y apoyo en su viaje a los Estados Unidos, pues con su representación Monserrat Zavala hará brillar en su máxima expresión a la capital michoacana en la Unión Americana.

“Tenemos que ir a participar y hacer puntos a los eventos internacionales, pero aquí el detalle es que son en diferentes partes del mundo, por eso es que estoy tratando de ir a los que queden cerca de México como Estados Unidos y Canadá”, señaló la ganadora de oro en el Centro Internacional de Convenciones en La Paz, Baja California, durante la presente edición de los Juegos Nacionales Conade.

El Red Bull Bc One All Star Tour, está programado del 04 al 08 de agosto, en Austin, Texas, en el cual, la B-Girl, Monse Zavala, estará participando en la categoría 1 vs 1 Individual Femenil Abierta, con el propósito de sumar la mayor cantidad de puntos rumbo a los Juegos Olímpicos París 2024.

De acuerdo al calendario internacional, están previstas las siguientes competencias a partir del 04 de septiembre en Canadá, 21 de octubre en Korea, así como una fecha en el cierre del presente año en México con sede por definir; mientras que, en 2023 se contemplan tres fechas: 23 de febrero en Japón, 23 de septiembre en Bélgica y 20 de octubre en Chile, durante la celebración de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.