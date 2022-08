“Un compromiso de mi administración es que Morelia tenga bien conectada la red de agua potable para que muchas familias puedan tener este servicio, por eso, estamos haciendo acciones importantes para resolver esta problemática en muchas colonias; pronto vamos a dar a conocer un proyecto que atenderá esta situación de miles de morelianas y morelianos”, anunció el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

Al respecto dijo que se está trabajando en dicho proyecto, cuantificando y viendo de dónde se sacará el recurso, “en esta administración vamos a hacer obras que nos ayuden a garantizar agua en muchos años. No pensamos a corto plazo, lo planeamos a futuro porque yo soy moreliano, me interesa mi ciudad, aquí voy a seguir viviendo y voy a trabajar no solamente por los tres años que dura mi administración” expresó el alcalde.

Acompañado por el titular del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, Oswaldo Rodríguez, el alcalde capitalino cumplió el sueño de colonos de Lomas de la Aldea, al poner en marcha un pozo de agua tan anhelado por todas las y los vecinos, quienes carecían de este elemental líquido.

Tenemos que cuidar el agua para que alcance para más personas, que llegue a más familias. Seamos responsables, solidarios, no hay que desperdiciarla; todos podemos hacer algo, no depende solo del Gobierno, también de que no la tiren, de reportar fugas para que las podamos reparar a la brevedad.

Recordó que hace dos temporadas, la ciudad cruzó por una sequía que evidenció la falta de infraestructura para el agua y lo que puede pasar si no se actúa al respecto, por ello resaltó la importancia de estas obras que coadyuvan a prevenir problemas futuros, por los que ya atraviesan otros estados.

Por eso tenemos que pensar a largo plazo y ver cómo resolvemos los problemas para que en 10, 20 o 30 años estemos mejor y no pasemos por una crisis similar.

Rememoró que ya se puso en marcha otro pozo de agua en Villa del Pedregal y están en puerta otros más, para que ninguna familia se quede sin este líquido vital.

Este pozo tiene una profundidad de 350 metros, cuenta con capacidad de extracción de 500 litros por segundo y un diámetro de 12 pulgadas, mismo que ya está en operación, con una inversión superior a los 8 millones de pesos y que beneficiará a toda esta zona de la ciudad.