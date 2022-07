Luego de que el gobernador de Michoacán expusiera los salarios de diversos funcionarios públicos como parte del proyecto “quién es quién en los salarios”, la alcaldesa de Jiménez María Muñoz Ledo Viveros corrigió la información presentada y aclaró que ella no gana la cantidad que asegura el mandatario.

La alcaldesa dijo que la información es errónea ya que gana alrededor de 36 mil pesos mensuales y no 105 mil pesos como expuso Bedolla.

A través de las cámaras de PCM Noticias, la alcaldesa suplicó al gobernador aclare la información que se presentó puesto que la ponen en riesgo, considerando que se trata de violencia de género al exponer información errónea.

Señor Gobernador se lo suplico, no me ponga más en riesgo, ustedes pueden esclarecer, soy de las que ganan más poquito en la entidad.

Preocupada, la alcalde del PRD dijo no entender que gana el gobernador exhibiendo los salarios de los funcionarios públicos ya que sólo los ponen en riego.

El gobernador debería tomar más en cuenta el tema de seguridad, más aún después de lo que he pasado y de los hechos de violencia en mi municipio, no me merezco estas declaraciones.