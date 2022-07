El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que el estado de salud del estudiante atropellado presuntamente por un autobús de una línea comercial de pasajeros actualmente es delicado, sin embargo, recibe atención en el ISSSTE.

En entrevista, el mandatario michoacano indicó que los padres del joven pidieron una segunda opinión médica por lo que al equipo del ISSSTE se unió uno de los mejores neurólogos. Agregó que se platica con empresarios de la línea comercial para que “asuman” los costos de la atención médica.

Indicó que los recursos de las becas alimentarias fueron dispersados; ya que es de recordar que es la justificación por la cual los estudiantes se mantenían pidiendo dinero en la carretera Morelia- Pátzcuaro el día del incidente.

Ramírez Bedolla llamó a la “cordura” a los estudiantes, ya que el realizar estas acciones en esta zona implica grandes riesgos y refirió que no es necesario que pongan en riesgo su integridad.

Finalmente, aseveró que no existe “justificación” con los bloqueos al interior del estado y en la propia capital michoacana, debido a que es una problemática donde el gobierno no tiene injerencia y no lograran nada con ello.