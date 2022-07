El delegado en Michoacán de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares (Canainpa), Genaro Ruíz Martínez recordó que en los últimos ocho meses la pieza por pan ha sufrido un incremento en su costo de entre uno y tres pesos.

En entrevista, el líder de la cámara empresarial explicó que los ajustes inflacionarios continúan de manera generalizada en todos los productos lo que ha “obligado” a los empresarios en la materia subir el costo del precio final.

Recordó que desde noviembre pasado las piezas de cuatro pesos pasaron a costar seis, mientras que la de seis pesos pasaron a costar ocho. Variando con base a la materia prima que se utiliza.

Comentó que el incremento más reciente fue el de las harinas en un 22 por ciento, lo que se le suma a los incrementos del inicio del año.

Parece que va a haber un poco de ajuste a la baja en cuanto a harinas, estamos platicando con algunos molinos y eso se va a poder arreglar un poco.

Ruíz Martínez señaló que entre otros productos que se han disparado sus costos en el periodo de ocho meses, son las grasas en un 100 por ciento y el resto de la canasta básica, pese a los programas federales.

Otro los insumos son las grasas que están al cien por ciento y si consideramos que los productos de la canasta básica continúan subiendo, por eso nos hemos tenido que ver forzados a hacer ajustes.

Por otra parte, es de recordar que hace poco más de un mes el sector de panaderos informó sobre un posible desabasto de harinas en Michoacán por un periodo estimado en 15 días.

Al respecto, el líder de la Canainpa indicó que este desabasto no llegó, no obstante, está “latente”, ya que no se les aseguró por parte de los sectores productivos de la suficiencia de la materia prima.

El riesgo de desabasto continúa por factores externos, por los conflictos de Rusia, pese a que no abastecen a México contraen el mercado. Algunos molinos nos dicen que está garantizado el abasto a mediano y a corto plazo, pero nadie nos asegura.

Finalmente, en el caso del consumo del Pan en Michoacán, comentó que en la temporada de Verano disminuye la venta y producción, sin embargo, la llegada de las lluvias compensa esta merma en el consumo.