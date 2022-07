Con la finalidad de fomentar, reconocer y preservar las tradiciones de la ciudad, tal y como lo ha indicado el presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, la secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz convoca a las y los artesanos a participar en la realización del “Torito de Petate” alusivo al mes patrio.

Con base en la convocatoria, el torito de petate deberá representar la imagen histórica del mes de septiembre, por lo que podrá ser: un personaje, hecho, acción o monumento histórico; para participar las y los artesanos mayores a los 18 años deberán radicar en el municipio o bien llevar más de 10 años de estadía en la ciudad.

Los registros de los trabajos se recibirán a partir de este lunes 18 y hasta el 29 de julio de lunes a viernes en un horario de 9:00 de la mañana a las 15:00 horas en la Dirección de Educación y Arte Popular de la Secretaría de Cultura de Morelia, ubicada en la Avenida Madero Poniente no. 398, interior 11 Planta Alta Centro Histórico de Morelia.

Los interesados deberán presentar: identificación oficial del INE, clave única de Registro, comprobante de domicilio, la persona que se registre quedará como el único responsable y representante del Torito, sólo se podrá presentar un torito por participante.

De los trabajos que se presenten se otorgarán premios a los tres mejores toritos expuestos durante el festival, el 24 de septiembre del 2022 en la plaza Valladolid, en este sentido al primer lugar se le otorgará una bolsa de cuarenta mil pesos, al segundo lugar veinte mil pesos y al tercer lugar diez mil pesos.

Cabe destacar que con la finalidad de garantizar la transparencia del concurso no podrán participar: los funcionarios del Gobierno del Estado de Michoacán y del Municipio de Morelia, obras que se encuentren participando en otros concursos en espera del dictamen, obras que hayan sido premiadas con anterioridad en cualquier convocatoria nacional e internacional, así mismo no podrán participar ex funcionarios públicos de la Secretaría de Cultura de Michoacán y de Cultura de Morelia.

Los resultados se darán a conocer posterior al Festival de Torito de Petate programado en el mes de septiembre y se entregarán en un acto protocolario.