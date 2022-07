Las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), reiteraron que este instituto político no será un obstáculo en los esfuerzos que emprendan las autoridades federales, estatales o municipales para restablecer la seguridad pública.

Luego del anuncio que se hizo esta mañana del inicio de operaciones de la Guardia Civil en Michoacán, y que sustituye a la Policía Michoacán, el Presidente del PRD, Octavio Ocampo Córdova, afirmó: “En la construcción de la paz nosotros no podemos ir a la inversa de lo que haga el gobierno, debemos ser responsables; pero sí pedimos que haya resultados, vamos a revisar y ser vigilantes de que realmente funcione este cambio”, afirmó.

Ocampo mencionó que el PRD no será un obstáculo en esos esfuerzos que se hacen para pacificar el estado, y mostró su confianza de que la Guardia Civil no sea únicamente un cambio estético o superficial, que no sólo se cambie un nombre por otro.

En el PRD lo que pedimos es que se replantee la estrategia que hasta ahora se ha implementado a nivel federal y que se ha venido siguiendo también en el estado; tiene que haber resultados, la demanda más sentida de la población es la seguridad pública, la armonía, la estabilidad.

Asimismo, Octavio Ocampo hizo un llamado al gobierno del estado morenista para que presente a la brevedad el Plan Estatal de Desarrollo, y que la ciudadanía conozca qué acciones se van a ejecutar en los siguientes años en materia de seguridad pública, economía, educación, desarrollo rural, medio ambiente, y demás áreas.

Estuvieron presentes en esta Conferencia de Prensa, el Secretario general del PRD, José Guadalupe Aguilera Rojas; Verónica Naranjo Vargas, Secretaria de Agenda de igualdad de género, Diversidad Sexual, Derechos Humanos, de las Juventudes, Educación, Ciencia y Tecnología; Martha Lilia Cortés Rangel, Secretaria de Gobiernos y Asuntos Legislativos; Helder Valencia Soto, Secretario de Planeación Estratégica y Organización; Luis Manuel Magaña Magaña, Secretario de Asuntos Electorales y Política de Alianzas; Rosario Cruz García, Secretaria Técnica e Irene Cerda Ramos, representante del PRD ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).