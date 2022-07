En la Cuarta Transformación creemos en la formación política para la revolución de las conciencias. Creemos en la importancia del debate colectivo y en la socialización del pensamiento, mencionó Giulianna Bugarini Torres, Presidenta de Morena en Michoacán.

“Nuestro partido político no sólo es uno de los más democráticos de la historia de México, sino que tiene como objetivo contar con perfiles que se rijan bajo los mismos principios que nos han llevado a establecer el cambio verdadero del país: no robar, no mentir y no traicionar, algo que se fomenta desde nuestro Instituto de Formación Política.

La dirigente morenista, enfatizó en que la política que fomenta el Movimiento de Regeneración Nacional, debe estar en constante capacitación, puesto que México requiere un partido político preparado y formado con los valores democráticos que se fomentan desde la izquierda.

Por su parte, Guillermo Rivas Guerrero, enlace estatal del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, mencionó que la meta será generar 200 círculos de estudio en todo el Estado, con el objetivo de que los militantes y simpatizantes conozcan los documentos básicos y lo que promueve dicha institución.