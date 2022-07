Este lunes quien fuera uno de los mejores amigos del presunto feminicida de Jessica González Villaseñor, Diego Urik ”N”, de nombre Yahir testificó en audiencia donde aseguró que el presunto responsable le pidió ayuda el día que abandonó el cuerpo de la víctima.

En la sala 16 del Poder Judicial este lunes se realizó la audiencia en mención, donde pasarían cuatro testigos como parte del desfile probatorio, pero en cerca de cuatro horas solo fue tiempo suficiente para el testimonio de Yahir.

Entre la información a destacar del testigo es que está imputado dentro de la carpeta de investigación por el delito de encubrimiento, pero este mismo fue notificado de que podía acceder a un criterio de oportunidad a cambio de declarar lo que vivió con Diego el día que Jessica fue privada de la vida.

Entre los primeros comentarios Yahir explicó que conoció a Diego Urik en la secundaria hace siete años, generando una relación de mejores amigos.

En este momento, se genero un espacio de fricción entre el juez y la defensa de Urik, ya que el abogado le señaló al juez que dejó pasar preguntas que consideró “ilegales”, no obstante, el juzgador advirtió al litigante que en caso de repetirse una situación similar habría sanciones para la defensa.

En su testimonio, Yahir relató que Urik lo buscó el día del hecho para pedirle ayuda.

Me marcó y me dijo que qué haría, me comentó que estaba triste y enojado por que había terminado con su novia Camila; pedí permiso a mis papás para ir.

Agregó que al llegar, se juntó con un segundo amigo de Urik, también el amigo de nombre Diego, por lo que esperaron cerca de una hora a Urik en su fraccionamiento.

Yo le marcaba y no me contestaba, escuchábamos música para esperarlo. Me llamó con voz de alterado que fuéramos a un lugar, pero fue de forma agresiva como dándonos una orden.

Dijo, que cuando llegaron al lugar que frecuentaban, que era un espacio ya casi sin casas, estaba Urik en el vehículo con la cajuela y la puerta abierta.

Sabía que estaba raro, me preguntó que si yo era su mejor amigo. Solo me acerque a la cajuela abierta y había un cuerpo envuelto en una sábana azul. Me aleje, no dije nada, me asuste. Diego se quedó en la camioneta, pero bajó y se dio cuenta del cuerpo.

Relató que luego de ver el cuerpo Diego le pidió ayuda a Yahir. “Me dijo ayúdame, le

dije yo no te voy a ayudar con tus mamadas. (…) nos dijo que si nos íbamos tendríamos problemas”.

Agregó que Urik habría tomado el cuerpo de la víctima y lo llevó a una zona boscosa y luego de 10 minutos regresó mojado, cansado y con rasguños en la espalda y brazos de acuerdo a la versión del testimonio. “Solo dijo que estaba cansado y se quería bañar.

Yahir explicó que llegaron a Casa de Urik, para que se bañara y les pidió volver a salir.

Llegamos a su casa y comenzó a platicar normal, porque estaban sus papás.

Aseguró que Urik tomó la cartera de la víctima y sacó $200 pesos que tenía, agregando que tenía credenciales de una mujer.

Me dijo que fuéramos al casino. Llegando nosotros nos quedamos en la caja y él se fue a jugar, perdiendo la ronda enseguida.

Relató que al retorno a casa de Urik trataron de preguntarle lo ocurrido sin tener respuesta.

Entre las preguntas de las partes, el testigo respondió que Urik, presuntamente no tenía un concepto bueno de las mujeres, por que se expresaba diciendo que son “perras y putas”.

Pero aclaró, que en las tres relaciones afectivas que le conoció todo funcionó “normal”.

Casi al concluir su testimonio, Yahir pidió que el juez interviniera, ya que denunció que durante la audiencia el padre de Diego Urik le hacía señales con la mano simulando un arma de fuego. Por lo que el juez indicó que se hará una revisión de las cámaras.

La sesión de la audiencia del Juicio Oral continuó en receso para reanudarse hasta el próximo 09 de agosto.