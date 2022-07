Pese al aumento económico aprobado para el ejercicio fiscal 2022 por el Congreso del Estado de 291 millones de pesos para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la institución si requerirá recursos extraordinarios para cerrar el año.

Así lo dio a conocer el rector de la UMSNH el Dr. Raúl Cárdenas Navarro quién indicó que se desconoce el monto exacto del recurso que les hace falta, pero se espera sea menor a 550 millones de pesos, monto que se necesitó en 2021.

Las gestiones para solicitar recursos extraordinarios para este 2022 iniciaron desde enero, así que llevamos un buen camino avanzado y estamos en espera de los resolutivos.

Respecto a los adeudos que tiene la institución con los sindicatos nicolaitas, el rector aclaró que éstos no existen con el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM), mientras que con el SUEUM (Sindicato único de Empleados de la Universidad Michoacana) no se han pagado las prestaciones de despenas porque no hubo revisión contractual.