La Secretaría de Educación del Estado (SEE) interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y emitió una alerta a los maestros y trabajadores de la educación en general a no dejarse engañar por ningún grupo sindical, respecto al proceso para cambios de Centros de Trabajo.

La autoridad educativa denunció ante la autoridad judicial por delito de otorgamiento de adscripción fuera de norma, y reitera a los docentes que los procesos para cambios son gratuitos y se realizan de manera directa por el interesado, con base en la Ley General para la Carrera de las Maestras y los Maestros, sin la intervención de ningún tercero.

En ese sentido, se hace un llamado a que no participen en procesos para el cambio de adscripciones fuera la ley, pues son nulos y en el corto, mediano y largo plazo afectan su estabilidad laboral y se pone en riesgo su trabajo, ya que sólo los procesos emitidos por la Secretaría de Educación, son válidos.

Actualmente se encuentra activa la convocatoria para dichos cambios, a través de la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de los Maestros y las Maestras (Uesicamm), y el registro se hace en la liga https://sites.google.com/seemich.gob.mx/index/portal en el apartado “Cambio de CT”.

La SEE recuerda que aquel que se vea involucrado en la simulación de procesos fuera de ley podrá ser sancionado conforme a la norma. Y es que, todo documento que no esté debidamente emitido por la estructura oficial, no tendrá continuidad en su trámite.

Por ello, tras detectar ilegalidades en los procesos para cambios de Centros de Trabajo, la dependencia estatal presentó denuncia ante la autoridad competente, en contra de quien resulte responsable.