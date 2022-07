El subsecretario de Enlace Legislativo, Humberto Urquiza Martínez negó cualquier intervención del gobierno del estado para incentivar las movilizaciones de las comunidades indígenas para generar presión al legislativo de aprobar la modificación de ley que reconoce la figura de las Rondas Comunitarias.

Luego que desde el pasado miércoles comunidades indígenas han generado movilizaciones de protesta en el marco de la discusión de la modificación de la ley.

En rueda de prensa, el funcionario estatal comentó son respetuosos de las determinaciones de las comunidades y aseveró llevar buena relación con sus integrantes.

No es una acción de nosotros, es de las comunidades son acciones de los grupos, nosotros no tenemos nada que ver, respetamos la libre determinación no hay intervención.