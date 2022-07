El Pleno de la LXXV Legislatura Local aprobó la reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y sus Municipios, que propuso la diputada Fanny Arreola Pichardo, en la que se establece que se concederá licencia o permiso a los padres de familia, para que puedan atender temas relacionados con la educación de sus hijos.

En la sesión celebrada este miércoles las y los diputados, avalaron la propuesta de la legisladora por el Distrito de Apatzingán, por lo que por Ley, se tendrá que conceder permiso para que las y los trabajadores al servicio del Estado y sus Municipios, acudan a las instituciones educativas, para atender los asuntos relacionados con temas escolares de sus hijos, por lo menos una vez cada trimestre del ciclo escolar.

Fanny Arreola celebró la aprobación de esta reforma por unanimidad, con la que se otorgarán permisos laborales a los trabajadores que sean madres y padres de familia o tutores y participen en las actividades de educación de sus hijos, sin que los trabajadores estén obligados a reponer horas de su jornada de trabajo que fueron destinadas a dicho fin, lo anterior, siempre y cuando acrediten su participación con las autoridades escolares.

Con lo anterior, se busca garantizar la efectiva participación de los padres de familia en la educación de sus hijos, y se dará certeza jurídica, aunado a que se homologa la legislación laboral con la educación.

Fanny Arreola recordó que la Ley de Educación de nuestro Estado, establece la participación de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos, en tanto que en la Ley laboral no se establecen consideraciones que hagan posible tal participación de los padres trabajadores.

Era necesario homologar los criterios ya establecidos en la materia dentro de la Ley de Educación con la Ley laboral del Estado, con el objetivo de unificar la educación impartida por las instituciones educativas y la familia, lo cual es en beneficio de las y los estudiantes.

Reiteró que la participación de los padres de familia en la educación es fundamental, no obstante, debido a que no existía flexibilidad en la legislación, no podían involucrarse en las actividades, ahora con dicha reforma, se contribuirá a mejorar las condiciones de vida de los niños y sus familias, reforzando los procesos educativos para lograr tener una educación de excelencia y calidad que potencialice el aprendizaje de las y los menores.