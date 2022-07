En rueda de prensa el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla señaló que pedirán a la Auditoría Superior de la Federación revise la situación financiera del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum), dado que han encontrado una serie de irregularidades.

Expuso que, debido a una serie de irregularidades detectadas en la operatividad y manejo del recurso en pasadas administraciones, como la de Silvano Aureoles es que se solicitará esta auditoría.

Ante periodistas explicó que hay un boquete financiero de 2 mil 229 millones de pesos; mismos de los que se desconoce su ejecución, sobre todo porque este recurso nunca se ejerció en los municipios.

Este programa no tuvo reglas de operación en 2015 y 2017 y el recurso se destinaba a gasto corriente y no a obra pública, y no se contaba con datos.