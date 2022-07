Cuestionado sobre el ataque por un presunto sicario al sacerdote michoacano Mateo Calvillo Paz, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo desconocer la agresión.

Los hechos ocurridos este domingo han conmocionado a los fieles michoacanos, ya que el sacerdote Calvillo Paz, pertenece a la Arquidiócesis de Morelia.

En conferencia matutina en Palacio Nacional, y cuestionado por la prensa, el presidente dijo no tener información sobre el ataque a golpes contra el hombre que transitaba por el municipio de Queréndaro.

No, no tenemos información al respecto. No nos informaron.