El Presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova, señaló que a cuatro años de que el actual gobierno federal obtuvo el triunfo, Morena le ha fallado al pueblo de México.

El dirigente del PRD, dijo que hace cuatro años la ciudadanía le brindó la confianza al Presidente, pensando en que el país estaría mejor, sin embargo, no ha sido así y lo más lamentable, es que no existe voluntad para corregir este camino del deterioro.

Octavio Ocampo consideró que hay grandes pendientes como la violencia, la inseguridad, la inestabilidad social que se vive de forma generalizada en todo el país.

Por otra parte, se observa el aumento de la pobreza, crecimiento de la inflación, la desigualdad, el grave deterioro que ha sufrido el sistema de salud al desaparecer programas fundamentales como los de atención a niños con cáncer, y la migración de connacionales.

Octavio Ocampo sostuvo que nadie desea que le vaya mal al Presidente, y tampoco nadie desea que le vaya mal a México, e incluso en temas importantes el PRD ha apoyado iniciativa del gobierno federal como la Guardia Nacional, no obstante, todo parece indicar que el propio gobierno federal es quien no ha sabido conducir esta corporación y no se tienen los resultados deseados.

Para el caso de Michoacán, la Federación mantiene en el abandono a las y los michoacanos, no hay obras de infraestructura de gran impacto, sigue sin resolverse la federalización educativa, no hay coordinación para una estrategia de seguridad efectiva.

Las y los integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señalaron que a cuatro años de que el gobierno federal obtuvo el triunfo no hay nada que festejar, ha habido obras “presidenciales” como el aeropuerto, la refinería y el tren maya, que no resuelven demandas de la ciudadanía.