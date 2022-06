En un ejercicio de transparencia en el tema de seguridad que es prioritario en la administración del presidente Alfonso Martínez Alcázar, se dieron a conocer los resultados históricos en reducción de robos, en voz del Comisionado de seguridad ciudadana de Morelia, Alejandro González Cussi, quien informó el cumplimiento de metas para continuar reforzando el trabajo en favor de la ciudad.

En encuentro con la prensa y acompañado del coordinador de Comunicación Social del ayuntamiento de Morelia, Enrique Alejandro Alcázar Ramírez, el comisionado destacó que la metodología y estrategia orientada a la reducción de delitos patrimoniales, ha llevado actualmente a las cifras más bajas desde el año 2015 en los rubros de robo a negocio, a casa habitación, a transeúnte y, a vehículo, de acuerdo con los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Con el fin de dimensionar el aumento de labores y estrategia de la Policía Morelia, explicó que en los primeros 9 meses de la actual administración se ha logrado el decomiso de 58 armas, mientras que en el mismo periodo de la administración anterior fueron 14, lo que significa un crecimiento en dicha acción de más de 314 por ciento.

Bajo la misma comparativa, la Policía Morelia logró la detención de 439 personas por delitos en sus diferentes modalidades, mientras que en el periodo anterior fueron 265, lo que significa un incremento del 66 por ciento; de este total de detenidos, 96 fueron por robo contra 54 en el periodo anterior, lo que representa un crecimiento del 78 por ciento.

Asimismo, la Policía de Morelia ha recuperado 287 automóviles con reporte de robo a la par que en el mismo periodo de la administración anterior fueron 226, lo que representa un incremento de más del 27 por ciento en el momento actual.

Después de esta explicación, González Cussi subrayó que este aumento de labores se traduce en los siguientes resultados hacia la ciudadanía: 67 por ciento de reducción de robo a transeúnte, 41 por ciento de robo a casa-habitación, 45 por ciento de robo a negocio y 17 por ciento de robo de vehículo.

El Comisionado municipal de seguridad ciudadana también recordó que la Policía de Morelia ha tenido un incremento de hasta 500 por ciento en su trabajo hacia la ciudadanía, lo cual se ha logrado con mejor equipamiento, formación y mejores condiciones laborales.

En ese sentido, las metas se han alcanzado gracias a los esfuerzos de la administración municipal, donde los números no son al azar, sino que proviene de una estrategia que da resultados para bajar la incidencia delictiva. “Lo que no se mide, no se puede mejorar. Hoy se tienen cifras que dan cuenta del cumplimiento de las metas parciales y se sigue en la ruta de dar más resultados a Morelia”, destacó el Comisionado.

Finalmente, hizo mención de que si bien la labor de la Policía de Morelia es preventiva, se han reforzado las labores de investigación e inteligencia con las que se han logrado más de 10 detenciones estratégicas que marcan un antes y un después en la incidencia delictiva de Morelia, entre las que se cuentan las desarticulaciones de las bandas de: “Los Chabelos”, “El Colorín” y “Los Viejitos”.