A tres años de la reforma constitucional que estableció la creación de la Guardia Nacional, gracias al apoyo unánime de todas las fuerzas políticas, esta institución es reconocida y aprobada por la mayoría de los mexicanos, ya que más de 80 por ciento está conforme con su desempeño.

Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al presidir la ceremonia por el tercer aniversario de la Guardia Nacional desde el Heroico Colegio Militar, donde informó que la GN ya cuenta con 118 mil 188 elementos, tomando en cuenta que la Policía Federal llegó a tener sólo 40 mil en su mejor momento.

Añadió que 241 cuarteles se han concluido en todo el país, a los cuales se suman 100 aportados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Otras 63 instalaciones están en proceso de construcción y se proyectan 190 más para contar con alrededor de 500 al final del sexenio.

El primer mandatario destacó que debemos aprender de lo sucedido porque las instituciones son endebles cuando no hay profesionalismo, disciplina, orden y honradez para resistir las tentaciones del poder y del dinero.

“Ahora nos falta llevar a cabo otra reforma a la Constitución porque necesitamos dejar bien consolidada esta Guardia Nacional, lograr que dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Ante cuestionamientos sobre no militarizar a la GN, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas afirmó que el respeto a los derechos humanos es interés de todos, y reiteró que el Ejército Mexicano se distingue de otros porque surgió del pueblo para oponerse a un golpe de Estado tras el cobarde asesinato de Francisco I. Madero:

Al destacar la responsabilidad del gobierno civil que recae en el jefe del Ejecutivo federal como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, reafirmó:

Si el presidente no tiene afanes represivos, si el presidente considera que la paz es fruto de la justicia y que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, pues no hay nada que temer. Esto se va a ir estableciendo a lo largo del tiempo y se va a hacer a un lado, porque no conviene a nadie el afán autoritario.