Con el propósito de establecer un primer acercamiento que abra las puertas a futuros intercambios comerciales, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, se reunió con representantes de las cámaras de comercio de Puerto Rico, Colombia y Metro Hispana, a quienes expuso las oportunidades que brinda Morelia en materia de inversión.

En el marco de la reunión de hermanamiento con dichas cámaras, el alcalde destacó la importancia de afianzar la relación con las comunidades latinas que viven en el lado Este de Estados Unidos, para así generar un beneficio económico directo en el municipio, a través de la apertura del mercado extranjero a los productos que ofrece la capital, principalmente, con el desarrollo del proyecto del Parque Agroindustrial de Morelia.

Cabe señalar que la Cámara de Comercio de Puerto Rico es una organización líder en legislación y cabildeo con una gran influencia en la legislatura local y federal, y es una una de las organizaciones privadas más respetada y consultada tanto por el sector privado como gubernamental; asimismo, la Cámara representa un amplio rango de sectores que incluyen los de logística, comercio, banca, tecnología, legal y consultoría entre otros.

En tanto, la Cámara de Comercio de Metro en Orlando, es el resultado de una fusión entre dos cámaras de comercio distintas: The Latin Chamber of Commerce of Central Florida, Inc., y The Puerto Rico Chamber of Commerce of Central Florida; estas dos organizaciones se fusionaron para fortalecer la representación de todas las empresas hispanas.