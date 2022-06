A un año de la victoria del pueblo michoacano, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que se trabaja con honestidad, sin discriminación, y en defensa de los más necesitados, por lo que “se acabó la era de los gobiernos que han traicionado al pueblo”.

“Hoy somos un gobierno diferente, municipalista, que entregará este año mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum) para la ejecución de obra, mientras que la administración anterior solo asignó 500 millones en tres años por este mismo concepto”, resaltó el gobernador durante el acto organizado por Morena para celebrar el triunfo electoral del 2021.

Ramirez Bedolla resaltó el compromiso y coordinación entre los tres niveles de gobierno para reforzar programas y acciones de desarrollo social, económico y de seguridad en beneficio de las y los michoacanos, pero sobretodo de los más necesitados.

Además, reiteró que su gobierno es aliado de las y los maestros que coinciden en eliminar la corrupción del sistema y mantenerse en las aulas, por lo que se trabaja en pagarles sus sueldos y bonos en tiempo y forma.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, comentó que en Ramírez Bedolla se tiene a un gobernador incansable, que sigue las convicciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, “Michoacán ya se merecía un gobierno diferente que piense en la gente”, agregó.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, externó que Ramírez Bedolla es ejemplo nacional de liderazgo y organización para gobernar un estado, por lo que convocó a continuar en unidad para fortalecer la transformación que se inició en octubre pasado.

Acompañaron al gobernador, la presidenta honoraria del Sistema DIF Michoacán, Grisel Tello Pimentel; funcionarios del gabinete legal, presidentes municipales, legisladores locales y federales, los dirigentes estatales de Morena, del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista de México, entre otros.