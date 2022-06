La visión municipalista de Morena y del proyecto de la transformación, han trascendido gracias a los valores que representan el cambio verdadero en los distintos ayuntamientos de la geografía michoacana: no robar, no mentir y no traicionar, han sido pilares fundamentales del buen gobierno, mencionó Giulianna Bugarini Torres, dirigente del partido guinda en la entidad, en el marco del Segundo Encuentro Estatal de Regidores.

Los conservadores olvidaron a los municipios de nuestro Estado, sin embargo, desde los gobiernos de la Cuarta Transformación, hemos luchado por sacar del abandono a los ayuntamientos con base en fondos que desde lo local fortalecen a las autoridades para cumplir cabalmente las necesidades del pueblo.

La dirigente morenista, expresó que los regidores de la 4T no están solos, puesto que cuentan con un partido político y un gobernador que luchan incansablemente por ver municipios fortalecidos y encaminados al bienestar.