La sexualidad en las relaciones de pareja con el paso de los años por lo regular va cambiando de tal forma que la frecuencia de las mismas ya no es igual es decir las parejas que tiene un aproximado de 4-5 años el apetito sexual disminuye, aunque no es una regla general tienden a manifestar este tipo de comportamiento las parejas. Sin duda lo anterior puede convertirse en una problemática muy fuerte al grado de generar que la relación esté en un riesgo constante de terminar o en definitiva la separación/divorcio. Hay parejas que no le dan mucha importancia al tema sexual sin saber que puede ser el origen de muchas afecciones, recuerdo un caso que atendí hace mucho años, me referiré a la mujer como la paciente M y al hombre como el paciente H, ambos llegaron a consulta para atender aspectos básicos de la comunicación que no les permitían llevar una vida de pareja tranquila porque los desplantes y las agresiones verbales estaban en aumento día con día, al indagar en la historia de vida del paciente H me voy encontrando a una persona que en sus rasgos de personalidad manifestaba un enojo contenido muy fuerte hacia la figura materna, impulsivo al grado de estar varias ocasiones a punto de golpear a su pareja, celoso, controlador, manipulador, saboteador, alcohólico y muy cruel en sus comentarios a la paciente M desde luego el paciente H tras varias sesiones analizándolo y adentrándome en la profundidad de sus síntomas confirmé que padece el Trastorno Narcisista de Personalidad.

En la paciente M estaba muy marcada la conducta de una persona que ha sido agredida durante varios años en su vida de pareja, tímida por lo que él fuera a decir en la sesión, angustiada porque a él no le fuera a dar un ataque de ansiedad, reprimida, contenida sexualmente en palabras de ella, triste, incomprendida, con sentimientos de culpa, pero sobre todo sentía que ya no era atractiva para su pareja. El enojo contenido del paciente H hacia las mujeres no era un enojo directo a su pareja sin embargo se desquitaba con ella y esto es una forma de desplazar hacia ella todo lo que emocionalmente el paciente H ha reprimido. El análisis que le entregué al paciente H fue confrontante para él ya que le comenté que toda su conducta estaba dirigiéndola de forma agresiva a ella siendo que no había sido la causante de todo lo que él no pudo solucionar en su infancia en la relación conflictiva que tuvo con su mamá, al decir esto el paciente H hizo una breve pausa y dijo que él era así porque su pareja no lo comprendía (victimización) entonces voltee a ver a la paciente M y vi que estaba muy angustiada con lo que yo le estaba diciendo a su pareja a pesar de esto ella interviene comentando y al mismo tiempo llorando que ya no tenían relaciones sexuales que se sentía indeseada y rechazada por él que ya no aguantaba más estar así fue entonces que él volteo y le dijo que no tenía relaciones con ella porque estaba enojado con todas las mujeres y en este momento intervine para confrontar al paciente H y fue entonces que hizo un silencio largo hasta decir que es un problema que él tiene que si su pareja se quiere ir que lo deje, la paciente M entró en su momento en un conflicto entre dejarlo y su miedo a estar sin pareja y no ser nada. Comento todo lo anterior a manera de que se alcance a visualizar el impacto que llega a tener un aspecto fundamental en las parejas como lo son las relaciones sexuales, por eso mismo siempre genera con tu pareja una comunicación asertiva para identificar las necesidades que hay en cada uno y así poder atenderlas evitando los conflictos que los lleven a una separación.