El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, insistió en que no habrá pago para los docentes autodenominados como eventuales, al señalar que dichos trabajadores son “fantasma”, debido a que no se cuenta con registro de su existencia en la Secretaría de Educación en el Estado (SEE).

Aseguró que debido que no se tiene ningún registro de quiénes son, dónde laboran, ni desde cuándo, el gobierno de Michoacán no tienen ninguna responsabilidad con los presuntos trabajadores de la educación, pese a las demandas de las diferentes expresiones sindicales.

Estas manifestaciones que vemos en las calles no son de los maestros, ellos están en las aulas, quienes están ahí son este personal eventual, fantasma, (…) de estas nóminas alternas que quieren implementar los sindicatos, es personal administrativo que se inventan que son eventuales y quieren sus plazas y pagos por algo que no sabemos qué hicieron.

En tanto, la titular de la SEE de Michoacán, Yarabí Ávila González, expuso que son tres mil 200 los presuntos trabajadores adheridos a la fracción Poder de Base, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otros presuntos docentes externos a las expresiones sindicales quienes buscan su pago y reconocimiento como profesores eventuales.

La funcionaria estatal refirió que piden recursos para programas alternativos que no están contemplados en el presupuesto y que ascienden a 109 millones de pesos al año, además de un pago por 73 mdp al año más 180 mdp de años anteriores.

Con respecto al plantón instalado en el Centro Histórico de la ciudad de Morelia, exque no habrá retiro de los manifestantes, pese a que no tengan motivos para estarse manifestando.