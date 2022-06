Los maestros están laborando en las aulas, mientras que los que sostienen las movilizaciones cada vez más disminuidas son eventuales a quienes engañaron en pasadas administraciones, con promesas insostenibles, aseguró este miércoles el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

La secretaria de Educación, Yarabí Ávila González, detalló que hay más de 3 mil maestros eventuales para quienes las expresiones sindicales buscan formalizar pagos; no obstante, dicha demanda es insostenible dado que en la Secretaría de Educación del Estado (SEE) no hay registro de dicho personal contratado de manera irregular en gobiernos anteriores.

A los eventuales, los sindicatos les asignaron sus actividades y centros de trabajo, pasando por alto el proceso que marca la norma.

En algunos casos se les prometió conseguirles una plaza a cambio de dinero; y en muchos más con la certeza de mantenerles sus pagos quincenales, se les comprometió a estar presentes en las marchas y plantones.

En ese sentido, la secretaria Yarabí Ávila hizo un llamado a no dejarse engañar por las expresiones sindicales y reiteró que en la SEE se avanza a paso firme con el reordenamiento financiero y la lucha contra la corrupción.

“No se dejen engañar, no den pagos a los sindicatos (…) Ahora todos los trámites son directos, los pueden hacer de manera individuos no se necesitan intermediarios”, expresó Ávila González, tras reiterar que las mesas de trabajo se han llevado a cabo y seguirán haciéndose, porque es responsabilidad atender a todos, sin embargo la educación no se negocia y en este gobierno todo acuerdo deberá ser en el marco de la ley.