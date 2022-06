Por no contar con los permisos correspondientes, el Bedolla Fest, anunciado para este sábado 25 de junio, está en peligro de no realizarse, así lo dio a conocer el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva.

Indicó que nadie ha solicitado permiso para usar la plaza Jardín Morelos, sitio en donde a decir de sus organizadores, se llevará a cabo.

El evento que tiene como intención celebrar un año del triunfo en las urnas del mandatario ejecutivo Alfredo Ramírez Bedolla, al estilo del Presidente de México, está siendo organizado por la dirigencia estatal de MORENA.

No hay hasta el momento ninguna solicitud para realizar el evento, no nos han pedido permiso, al ser un evento público se requiere la autorización, de no haberla, pues no podría llevarse a cabo.