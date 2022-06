Las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), coincidieron en señalar que los gobiernos federal y estatal de Morena están ocupándose de temas partidistas en lugar de resolver los problemas de la ciudadanía.

Al fijar su posicionamiento semanal en Conferencia de Prensa, Octavio Ocampo,- acompañado del Secretario general, José Guadalupe Aguilera Rojas-, dijo que el gobierno federal está inmerso en la sucesión presidencial y aquí en Michoacán, no es la excepción, porque han anunciado una asamblea para celebrar el aniversario de su triunfo.

¿Pero qué pueden festejar?, Michoacán se ubica entre los estados más violentos, con problemas sociales, en educación, no se ha federalizado la nómina educativa, la economía paralizada, falta de transparencia en el ejercicio de los recursos que han recaudado, pero además de ello, diversas encuestas colocan al gobernador en los últimos lugares al evaluar su desempeño, afirmó el dirigente estatal del PRD.

Es también vergonzoso que alguien que obtuvo un triunfo cuestionado, señalado por el propio Tribunal Electoral federal de que hubo injerencia y presencia de grupos de los poderes fácticos, esté pensando en celebraciones, ¿Qué tienen que festejar teniendo un gobierno que no está legitimado en las urnas?, cuestionó Ocampo.

No hay nada que festejar, más bien, el gobernador debería de reflexionar y revisar en qué áreas sí hay resultados y en dónde no, y hacer los cambios necesarios para poder resolver los problemas que nos aquejan. Ya no queremos mentiras, ni engaños, las y los michoacanos exigimos un Michoacán en orden, próspero, de resultados.