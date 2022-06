El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) lanza la convocatoria de Impulso Morelia 8 para largometrajes mexicanos en postproducción, que estará abierta hasta el 19 de agosto de 2022.

Los resultados de la convocatoria de Impulso Morelia 8 se darán a conocer el 13 de septiembre de 2022 en el sitio www.moreliafilmfest.com.

Películas como Sanson and Me (2022), de Rodrigo Reyes; La Vocera (2021), de Luciana Kaplan; La paloma y el lobo (2019), de Carlos Lenin Treviño; o Esto no es Berlín (2019), de Hari Sama, estrenadas en los festivales de Tribeca, Hot Docs, Locarno y Sundance, respectivamente; La Mami, de Laura Herrero Garvín (IDFA 2019); La caótica vida de Nada, de Marta Hernaiz (Berlinale 2018); La libertad del diablo, de Everardo González (Berlinale 2017); Extraño pero verdadero, de Michel Lipkes, que tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam (IFFR) 2017; Tempestad, de Tatiana Huezo (Berlinale 2016); fueron presentadas en previas ediciones de esta iniciativa logrando, tras constructivos diálogos, una importante proyección internacional.