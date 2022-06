A través de redes sociales, uno de los panistas que colaboraban en la administración municipal de Morelia Eduardo García Chavira, anunció que se separa del cargo de director de Residuos Solidos que ejercía luego de que este fin de semana tuvo un desencuentro con la corporación municipal.

Quien fuera diputado local en la 73 legislatura narró en su cuenta de Facebook como fue detenido por la Policía Morelia, luego de que los acusara de corruptos por impedirle llevarse el auto que había sido retenido en un alcoholímetro en el que su hija había sido sancionada.

En la publicación, que acompañó de una fotografía del momento de su detención, el panista también responsabilizó al comisionado Alejandro González Cussi por las represalias que pueda recibir su familia ya que dijo temer por su vida, “sobre todo porque, Igor Gutiérrez, presunto coordinador de los operativos del alcoholímetro, me extorsionó hace 4 años, cuando era coordinador del candidato a presidente municipal de Morelia por una suma de 15,000 dólares, misma que me negué a pagar, me dio indicios de moverse con la delincuencia de Morelia”.

Procederé con mis denuncias ante todas las instancias municipales, judiciales y derechos humanos, se lee en su publicación.

Al respecto fue el comisionado de seguridad de Morelia, Alejandro González Cussi, quién muy a su peculiar estilo, publicó su postura en redes sociales con una sutil cita:

“La policía busca y preserva el favor público no atendiendo a la opinión pública sino

demostrando constantemente un servicio absolutamente imparcial a la ley”. Sir Robert Peel.

De manera oficial y sin mencionar el nombre del panista, la corporación municipal emitió un comunicado en el que deslinda a los elementos policiacos de algún mal actuar.

La Corporación da a conocer que se cuenta con una íntegra grabación del operativo y, de una minuciosa revisión del material audiovisual, no se identificó ningún mal actuar hacia el ciudadano quejoso sino que se privilegió el dialogo con él. Asimismo, cuando se procedió a la detención, ésta se llevó a cabo apegada a protocolo, dice el comunicado.

Finalmente, el comunicado aclara que, en caso de ser requerido, la Policía Morelia pondrá a disposición de cualquier autoridad los mencionados materiales y mantendrá abierta a toda investigación formal del caso.