Constrúyete como marca política

Lo he dicho en diversos espacios públicos y privados: la pretendida alianza PAN, PRI, PRD rumbo al 2024 no termina de conectar con los ciudadanos apartidistas, porque están más preocupados en lo que hace su marca rival –MORENA-, que en ofrecer una propuesta de valor a los electores.

Hay una segunda cosa que les he dicho, pero me doy cuenta que no lo entienden: deben de construirse como marca política y hacer estrategia como tal. En realidad, no lo hacen y están atorados en su dinámica informativa del siglo pasado: “evento-boletín de prensa”. Esto no funciona en lo absoluto para generar conexión emocional entre una marca política y un ciudadano común.

Para construirse como marca política, cada uno de estos partidos políticos y los tres juntos deberían definir su objetivo -haciendo estrategia de comunicación y marketing políticos-, el cual debería ser: “construirse como marcas ciudadano-céntricas”.

Si lo de ciudadano-céntricas no lo comprenden desde ahora, estarán perdidos para las elecciones presidenciales del año 2024.

Una idea más; estos partidos deberían partir de algo que me gusta hacer con aquellos clientes a los que conceptualizo como marca: les planteo tres preguntas detonadoras, para que sus respuestas sean el “saque de inicio” de la estrategia de marca y de comunicación.

1. ¿Por qué mi marca va a ser importante para la vida de las personas?

Las otras dos preguntas, ya serán motivo de otras columnas y en un futuro.

Y para concluir, sería muy importante que reconocieran la relevancia de usar métodos novedosos para comunicar y hacer marketing, lo cual aún no veo en los tres partidos aliancistas.

El tiempo ya se les está terminando. Una marca ganadora, debe crear conexiones emocionales con los clientes electorales potenciales y eso implica mucho tiempo y conocimiento de cómo funciona el cerebro humano y los procesos mentales para conectar con estímulos precisos.

No veo cómo lo logren: no usando métodos viejos, del siglo pasado.