Las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), han continuado con la renovación de las dirigencias municipales del PRD, para lo cual en diversos municipios se han establecido mesas políticas y se ha privilegiado el diálogo para alcanzar los mejores acuerdos y el consenso.
Las y los integrantes de la DEE, que también realizan la labor como Delegados Distritales, así como los delegados políticos especiales, han recorrido los municipios, han sostenido reuniones de trabajo con los liderazgos regionales, con el objetivo de lograr dirigencias municipales cohesionadas y sin divisionismos, por lo que, en diversos municipios se siguen manteniendo las mesas políticas para la integración de la totalidad de las carteras partidarias.
“Desde las bases estamos construyendo un PRD fuerte, sólido, que nos permitirá ser competitivos durante los retos electorales venideros”, expresó Octavio Ocampo Córdova, presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Durante el Quinto Pleno Extraordinario del XI Consejo Estatal del PRD se tomó protesta a 51 presidentes y presidentas, secretarias y secretarios generales, de las Direcciones Municipales Ejecutivas (DME) de:
MUNICIPIO PRESIDENTE (A) SECRETARIO (A) GENERAL
1. ANGAMACUTIRO ALEJANDRO PARRA BUSTAMANTE DOLORES ADRIANA GUERRERO SERRATOS
2. ANGANGUEO ÓSCAR HERNÁNDEZ BERNAL SILVIA GARCÍA MORA
3. APATZINGÁN ANTONIO NAVARRETE GARIBAY RAFAEL MUÑOZ RINCÓN
4. ARIO DE ROSALES LUIS MANUEL PARRA LEON FANNY PIMENTEL ORNELAS
5. BUENAVISTA ISMAEL ESTRADA ADAME SANDRA MIRNA SALAZAR LEÓN
6. CHARAPAN LEONARDO ZARAGOZA CACHO MARITZA JUDITH GALVÁN AGUILAR
7. CHERÁN RAÚL ROMERO ENRIQUEZ ISIDORO SANCHEZ JUÁREZ
8. CHUCANDIRO MARIO HERRERA SÁNCHEZ AURORA AGUIRRE MORALES
9. CHURINTZIO LUIS MANUEL ZAVALA ANA AURORA OJEDA ALDAMA
10. COAHUAYANA MARÍA DEL SOCORRO BUENO GIL ANDRES RAFAEL AGUILAR MENDOZA
11. COALCOMÁN MARCO ANTONIO ÁVILA MENDOZA MARÍA GUADALUPE RAMOS RAMOS
12. COENEO DAUNI JERÓNIMO TAPIA JOSEFINA GIL ROMERO
13. CONTEPEC LORENA HUITRÓN REYES DAVID IBARRA MARTÍNEZ
14. COPÁNDARO RAÚL RICO REYES MARINA GONZÁLEZ ÁVALOS
15. CUITZEO ROSAURA HUAZANO ÁBREGO BENITA FULGENCIO
16. ECUANDUREO ARTURO ARROYO DURÁN AZUCENA GARCIA SÁNCHEZ
17. EPITACIO HUERTA EDY HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ MARÍA LUCERO ROMERO ALCANTAR
18. ERONGARÍCUARO SANDRA RAMOS GARCÍA JASSIEL CERVANTES CORTÉS
19. HUANIQUEO ENRIQUE RODRÍGUEZ CERVANTES MARÍA DE LOS ÁNGELES MESA ALCARAZ
20. HUETAMO VERÓNICA ARZATE NAMBO FAUSTO DAVID IBARRA JAIMES
21. IXTLÁN JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ RÁMIREZ GUADALUPE BECERRA BUSTAMANTE
22. JUNGAPEO SERGIO GONZÁLEZ CORIA ROSARIO CAMACHO SALINAS
23. LAGUNILLAS ESTANISLAO GARCÍA HEREDIA MIRIAM CAROLINA NEGRETE RODRÍGUEZ
24. LA PIEDAD TATIANA AYALA AVIÑA MIGUEL ÁNGEL ARELLANO VERA
25. MARAVATIO JESÚS EFRAÍN RUBIO ALCANTAR VALENTINA SANTOS ALVARADO
26. MORELIA NILTON SALVADOR VALLADARES IBARRA CELENE BARRIGA HERNÁNDEZ
27. NAHUÁTZEN ABEL ESPINO MOLINA ALBERTO SÁNCHEZ SEBASTIAN
28. NOCUPÉTARO LAMBERTO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ BELISARIO FRIAS MORALES
29. NUEVO URECHOEDUARDO ZAVALA GUTIÉRREZ
30. PENJAMILLO CRISTIAN MOISES GUTIÉRREZ RAMOS ELIA EDITH CABRERA CAMPOS
31. PURÉPERORAMÓN ÁNGEL LEYVA MADRIGAL
32. QUIROGA ROGELIO CHÁVEZ HERRERA BLANCA ESQUIVEL OCAMPO
33. SAHUAYO ROBERTO DE JESÚS GARCÍA ÁVILA FRANCISCO NAVARRETE AYALA
34. SALVADOR ESCALANTEJOSÉ SALVADOR PÉREZ GARCÍA
35. SAN LUCAS SERGIO ALFONSO MOTA SÁNCHEZ TEOFILO BALTAZAR JAIMES
36. SENGUIO JUAN BERNARDINO SANTANA PEÑA DIANA DURÁN ÁVILA
37. SIXTOS VERDUZCO HUMBERTO DUARTE ABRAHAM ENRIQUE TORRES POLINA
38. SUSUPUATOULISES DONALDO ORTIZ SOTO
39. TANGAMANDAPIO JESUS AMEZCUA CEJA MARÍA BEATRIZ REYES VENTURA
40. TANGANCÍCUARO ENRIQUE CARRANZA OROZCO ERACLIO BERNABÉ MARCELO
41. TARÍMBARO BARBARA GUADALUPE MENDOZA SILVA ALEJANDRO LEMUS RUIZ
42. TEPALCATEPEC VITALINA CARMONA VALENCIA JORGE ALEMÁN RUIZ
43. TINGAMBATO JESÚS HERNÁNDEZ MELCHOR CRISTABEL MORALES RAMÍREZ
44. TINGÜINDÍN ROBERTO MENDOZA CRUZ JANETH MENDEZ REYES
45. TLALPUJAHUA RAMÓN EMILIANO GARCÍA REBOLLO DALILA RÁMIREZ OCAÑA
46. TLAZAZALCA MARÍA DE LOURDES AGUILAR CORTÉS JOSÉ CACHÚ AGUILAR
47. TUXPANMARICELA PÉREZ SOTO
48. TUZANTLA ARNULFO SÁNCHEZ OROZCO ERICA PACHECO ARRIAGA
49. TZITZIOABRAHAM BUCIO CARAVANTEZ
50. VILLA MORELOS JOSÉ VICENTE LÓPEZ OROZCO HORTENCIA MENDOZA GARCÍA
51. YURÉCUARO ANA MARÍA RÁMIREZ SANDOVAL ALFREDO ÁVALOS