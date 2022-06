Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador de Nuevo León informó a través de su cuenta de Twitter que ya se encuentra en su casa, para continuar desde ahí los dos procesos penales en su contra.

Fue el sábado pasado que un juez federal concedió a Rodriguez Calderón la posibilidad de continuar en libertad su proceso, debido a su delicado estado de salud.

Mediante un hilo en Twitter, el exgobernador le agradeció a sus hermanas y hermanos, a su mamá, a quién aseguró no ha visto y espera ver próximamente y también se dirigió en el mensaje a su equipo de abogados por su trabajo en busca de justicia.

dándome ánimos y su amor incondicional.

Agradezco también a mis hermanos y hermanas; a mi mamá, que aunque no la he visto pronto lo haré si Dios me lo permite, a mi equipo de abogados, por estar siempre buscando la justicia y por aprovechar su talento y conocimiento para lograr

