La Secretaría de Gobierno instaló un grupo multidisciplinario e interinstitucional dedicado a la erradicación y prevención del trabajo infantil y a la protección de adolescentes trabajadores en edad permitida.

Con la representación del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, dio arranque formal a este grupo y tomó protesta a sus miembros, no sin antes destacar que, con ello, se podrán hacer tareas importantes en este sentido, de una forma critica atender este tema que preocupa, pero también que ocupa a la actual administración estatal.

En este sentido, el responsable de la política interna del estado dio a conocer algunos indicadores sobre este tema obtenidos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019, los cuales posicionan a Michoacán como el cuarto estado con mayor índice de trabajo infantil.

Para finalizar, consideró que no se puede ni se debe permitir que la niñez y la adolescencia se encuentre fuera de alas aulas, para ello, dijo se les tiene que garantizar el acceso a más y mejores oportunidades de educación y de desarrollo.

Por su parte, la presidenta honoraria del Sistema DIF estatal, Grisel Tello Pimentel recordó que es una de las prioridades de este gobierno, la implementación de medidas dirigidas para promover el respeto y los derechos de la infancia y la adolescencia, sobre todos en los casos de riesgo y vulnerabilidad

Tenemos que romper la inercia para que no dejen la escuela y que vivan la etapa que les corresponde vivir y que no estén en un espacio laboral que no deben ocupar.