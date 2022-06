La Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil hace un llamado a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de prevención y de autocuidado ante el desplazamiento de la Tormenta Tropical “Blas” en el Océano Pacífico.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y al Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la Depresión Tropical Dos-E se intensificó a Tormenta Tropical “Blas”, lo que provocará en las próximas horas, lluvias muy fuertes, con capacidad de 50 a 75 mm, en gran parte del estado.

Al momento “Blas” se ubica a 390 km de las costas de Acapulco, Guerrero y se prevé se desplace hacia el Sur provocando lluvias en el Pacífico.

Estas precipitaciones podrían incrementar el nivel de ríos y arroyos y provocar desbordamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, de ahí la recomendación de PC estatal a atender avisos y seguir las medidas de prevención y de autocuidado:

• Extremar precauciones ante presencia de vientos fuertes y poner especial atención a construcciones de material endeble, así como posibles afectaciones en espectaculares y tendido eléctrico.

• Extremar precauciones al tránsito vehicular en carreteras y caminos rurales, vados y puentes serranos, así como zonas urbanas, si es necesario buscar rutas alternas.

• En caso de estar transitando por la calle, extremar precauciones ya que las ráfagas de viento pueden arrastrar o convertir objetos en proyectiles, busque refugio en casas y edificios de construcción sólida.

• En su domicilio mantener abiertas algunas de las ventanas (preferentemente a sotavento), y evita permanecer en habitaciones enfrentadas a la dirección de donde sopla el viento que tenga ventanales. Permanecer alejado de las ventanas y en caso de ser necesario puede protegerse debajo de muebles sólidos y pesados o escaleras interiores.

• No restablecer la energía eléctrica hasta que esté seguro de que no hay cortos circuitos. Si tiene duda sobre el estado de su casa, solicite el apoyo de las autoridades, mientras tanto no la utilice.

• No tomar líquidos ni alimentos que hayan estado en contacto con aguas contaminadas o anegadas; seguir las indicaciones de sanidad que dicten las autoridades.

• En caso de peligro inminente, desalojar el área inmediatamente y no tratar de salvar sus pertenencias. Usted y su familia son más importantes.

• Considerar evacuar su hogar si vive en un área que es susceptible a movimientos de ladera, teniendo en cuenta que puede hacerlo sin peligro.

• Estar atento a cualquier sonido producido por escombros en movimiento, tales como árboles derrumbándose o peñascos que chocan uno con otros.

• Si vive cerca de un canal o arroyo, manténgase alerta a cualquier cambio súbito en los niveles y turbulencia del agua. Estos cambios pueden indicar que han ocurrido movimiento

• Tener a la mano una mochila de emergencia, con agua, alimentos no perecederos y documentos importantes sellados en bolsas de plástico.

PC mantiene un operativo a través de las 10 delegaciones regionales para atender con oportunidad cualquier suceso, asimismo se recuerda que para el reporte de situaciones de riesgo, accidentes o afectaciones por desastres naturales, se cuenta con el servicio telefónico de emergencias 9-1-1.