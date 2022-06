A través de redes sociales la fracción Poder de Base de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), anunciaron una marcha para este lunes 13 de junio en la ciudad de Morelia.

La hora en la que se estima los maestros habrán de comenzar a reunirse para iniciar sus actividades es, las 10 am en las inmediaciones de Casa Michoacán.

Se planea que los docentes avancen con rumbo al Palacio de Gobierno, en el Centro Histórico, donde podrían establecer un plantón para exigir a las autoridades continuar los diálogos referentes a la contratación de maestros de diversas regiones.

Cabe señalar, que hace unos días, el propio dirigente de la fracción magisterial, Benjamín Hernández, encabezó bloqueos y protestas en el SAT, dado que esta instancia no ha emitido información referente a la situación fiscal de algunos maestros, ya que el patrón, la SEE, no ha actualizado el estado laboral de ciertos maestros.