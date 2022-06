Desde la presidencia de la República Mexicana, hasta el gobierno de Michoacán; Morena ha demostrado ser aliado del pueblo y estar encaminado a fortalecer la transformación emanada desde el proyecto de nación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, expresó Giulianna Bugarini Torres, dirigente de Morena en la entidad.

A un año del triunfo electoral, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y Morena recuperaron la confianza de los michoacanos, al ser un gobierno cercano al pueblo y defensor de los intereses populares.

De igual manera, destacó que gobernando bajo los principios de Morena y de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar, es que se han logrado grandes avances rumbo al cambio verdadero.