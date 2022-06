El titular del Ejecutivo del Estado debe explicar qué ha sucedido con el proceso para la federalización de la nómina educativa, la cual hasta el momento no acaba por concretarse, recalcó la diputada Julieta Gallardo Mora, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

Este miércoles en sesión se leyó la propuesta de la diputada por el Distrito de Puruándiro, en la que se demanda que se solicite tanto el titular del Poder Ejecutivo Federal, como del Estado, y se informe al Congreso las razones por las cuáles no se ha hecho efectivo el acuerdo de federalización de la nómina magisterial educativa con clave estatal.

“En Michoacán se anunció la federalización de la nómina educativa cuando el presidente era apenas el candidato electo. Y luego como presidente constitucional firmó el acuerdo con el gobernador Silvano Aureoles, sin que hasta el momento se haya cristalizado”.

La diputada integrante de la Representación Parlamentaria, recordó que la sociedad michoacana está cansada de los plantones, de las manifestaciones que nunca terminan y desquician el tránsito, afectan comercios y la estabilidad económica y emocional de todo el Estado.

“Necesitamos que se cumplan los compromisos, que se nos expliquen por qué no se ha dado la federalización de la nómina, ¿acaso es cierto que es porque no se puede establecer un padrón de escuelas y maestros completos?, ¿es por la duplicidad de plazas?, ¿la corrupción de plazas dobles y triples y cuádruples que les benefician a algunos es la razón para que todos los michoacanos no podamos tener una educación de calidad?”.

Julieta Gallardo recordó que son muchas las promesas que permanecen pendientes para Michoacán y el resto del país, y puso como ejemplo el acceso a internet para todos los mexicanos, “la promesa del presidente de llevar internet hasta la última comunidad del país no se ha cumplido, tal y como la federalización de la nómina educativa en Michoacán”.