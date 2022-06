El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar supervisó este martes las acciones de prevención de la propagación del dengue, mismas que contemplan la nebulización de 60 kilómetros de ríos, canales y drenes de la ciudad; principalmente se atenderán 122 colonias endémicas, así como en el Panteón Municipal de Morelia.

Alfonso Martínez, recordó que la administración pasada no hizo acciones de prevención y por ello los brotes que se presentaron. “Ustedes recordarán que el año pasado, no se hizo esta acción, no se estuvo nebulizando ni fumigando nuestra ciudad y hubo un alza en la propagación del dengue y además hubo Covid, dejando a muchas personas graves por estos dos temas. Nosotros estamos haciendo labores preventivas como lo es también el dragado de ríos y con dos trombas que ha habido, no se ha inundado nuestra ciudad, esto producto de la atención oportuna que se les ha dado”.

En recorrido por avenida Solidaridad en su cruce con Avenida La Huerta, el presidente invitó a la ciudadanía a que se sume a estas acciones de sus hogares, que no tengan llantas en sus azoteas, baldes, cubetas o lugares en donde se acumule el agua, ya que ahí es donde se puede propagar también el mosquito.

Asimismo, explicó que la nebulización en el panteón atiende a cientos de familias que se dan cita en el mismo, y que como tradición, acuden con floreros, mismos a los que se fumigará uno por uno y con ello se evitará que siga siendo un criadero de esta especie, a fin de que sea una temporada en que se pueda abatir.

Informó que estas labores se están realizando por la madrugada, para evitar molestias entre la población y por ser la mejor hora para la aplicación.

El secretario de Bien Común y Política Social, Adolfo Torres Ramírez añadió que hasta el momento se tiene un avance del 60 por ciento en estas colonias endémicas y la finalidad es que Morelia tenga el menor número de casos y de ser posible, no presente ni uno solo.