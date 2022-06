Madriza anunciada

En este momento, son las 20:00 hrs., del domingo 5 de junio de 2022 y están arrojándose las tendencias de los resultados electorales de Durango, Quintana Roo, Aguascalientes, Tamaulipas, Oaxaca e Hidalgo. De acuerdo a lo que leo y analizo, el partido Morena y sus aliados, ganarán cuatro de las 6 gubernaturas en disputa, lo cual no me parece novedad; se veía venir.

Que el Presidente López Obrador sea el ganador electoral en este año 2022, no me resulta sorpresivo, en verdad que no; lo dije hace unos días en mis redes sociales: mientras la oposición PAN, PRI y PRD no diseñe y opere una estrategia de marca, su comunicación y marketing políticos, no les darán mayor impulso para las elecciones de 2023 y las de 2024.

¿Y qué es una estrategia de marca? Un especialista en marketing político se los puede decir. Lo que sí les puedo decir ahora, es que no es exhibir de manera “racional” las inconsistencias de AMLO, no es apostarle a que el Presidente baje en las encuestas y mucho menos es tener que sacar un “nombre o candidato presidencial” desde ahora. De los aliancistas depende que haya una estrategia de marca y mejorar.

Ojo:

La madriza de 2022 fue anunciada.

La madriza para 2024, está anunciada.

*El autor es consultor, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Comunicación, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho.